НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%

В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается уменьшить ставку налога на доходы физических лиц с аренды недвижимости до 5%.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №3928-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества», что является альтернативой “проекту Закона №3928, инициированного нардепами от “Слуги народа”.

Оба документа имеют целью стимулирование детенизации доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и одновременно уменьшение налоговой нагрузки на арендодателей из числа резидентов Украины.

Законопроектом №3928-1 предлагается:

установить ставку НДФЛ в размере 5% на доходы физических лиц от предоставления в аренду недвижимости резидентами Украины, включая (эмфитевзис) земельного участка с/х назначения, земельной доли (пая), имущественного пая, а также от предоставления в аренду других объектов недвижимости (включая земельный участок, находящийся под такой недвижимостью, или приусадебный участок);

временно, на период до 1 января 2022 года, установить половинный размер ставки (то есть 2,5%) на доходы, указанные в пп. 170.1.2 НКУ , от сдачи в наем (аренду) жилой недвижимости лицу, которое не является налоговым агентом;

повысить размер штрафов за нарушение порядка и/или сроков предоставления информации об удостоверении договоров аренды объектов недвижимости нотариусами, а также за нарушение порядка и/или сроков представления информации о заключенных при его посредничестве гражданско-правовых договорах (сделках) об аренде недвижимости риэлторами: с 680 грн до 1020 грн и с 1360 до 2040 грн при повторном правонарушении, соответственно.

Справка Finance.ua:

Налог на недвижимость – это налог, который в Украине должны платить владельцы недвижимости ежегодно. При этом, не важно, является ли человек резидентом или нерезидентом страны.

Уплата налога производится с: квартир, площадь которых превышает 60 кв. м, жилых домов площадью более 120 кв. м, других разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, площадью более 180 кв. м. Если в собственности у человека и квартира, и дом, их совокупная площадь не должна превышать 180 кв. м.