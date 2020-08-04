НДФЛ с аренды недвижимости предлагают уменьшить до 2,5-5%

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В Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается уменьшить ставку налога на доходы физических лиц с аренды недвижимости до 5%.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте №3928-1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества», что является альтернативой “проекту Закона №3928, инициированного нардепами от “Слуги народа”.
Оба документа имеют целью стимулирование детенизации доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества и одновременно уменьшение налоговой нагрузки на арендодателей из числа резидентов Украины.
Законопроектом №3928-1 предлагается:
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