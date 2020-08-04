В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны уплатить украинцы

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Налог на недвижимость – это налог, который в Украине должны платить владельцы недвижимости ежегодно. При этом, не важно, является ли человек резидентом или нерезидентом страны.
“Уплачивают его только владельцы недвижимости (как жилой, так и нежилой), право собственности на которую должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке в госреестре прав на недвижимое имущество”, – отмечает Максим Близинский, адвокат АО “AS Legal”.
Адвокат добавляет, что есть исключения из правил, а именно перечень недвижимости, уплата налога с которого не нужна:
“Стоит обратить внимание, что вышеуказанные “лимиты” на недвижимость не распространяются на юридических лиц”, – говорит Близинский.
Сколько нужно уплатить. Близинский говорит, что ставка налога устанавливается местными советами и не может быть больше 1,5% размера минимальной заработной платы, которая была установлена на 1 января отчетного года, за 1 кв. м недвижимости, подлежащей налогообложению.
“То есть, с начала 2020 года размер минимальной зарплаты составляет 4723 грн, поэтому максимальный размер налоговой ставки на недвижимость не может превышать 70,8 грн. за 1 кв. м”, – объясняет адвокат.
Как мы видим, в разных городах могут отличаться суммы налога, ведь устанавливают их местные советы. Например, в Харькове ставку налога снизили до 1% (47,23 грн/кв. м), а необлагаемую налогом площадь квартиры увеличили до 85 кв. м. В Одессе физлицам и вовсе уменьшили ставку на жилую недвижимость до 0,1% (4,72 грн/кв. м), а на нежилую – 1% (47,2 грн/кв. м). Во Львове ставка для квартир – 0,5% (23,61 грн/кв. м), для домов – 1% (47,23 грн/кв. м). А в Киеве и Днепре максимальную ставку налога оставили на уровне 1,5% (70,84 грн/кв. м).
Но, если у человека имеется слишком большая недвижимость, заплатить придется гораздо больше.
“Если у физического лица в собственности есть квартира площадью 300 кв. м и более или дом площадью 500 кв. м и более, то сумма налога, рассчитанная контролирующим органом исходя из площади объекта, дополнительно увеличивается еще на 25 тыс. грн”, – говорит Дмитрий Оносовский, старший юрист ЮК “Де-юре”.
Юрист добавляет, что, поскольку этот налог является местным налогом, у местных советов есть полномочия устанавливать свои размеры льготы. Узнать о таких льготах можно непосредственно у местных советов.
“Юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения соответствующую декларацию”, – говорит Оносовский.
Уплата налога производится с:
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