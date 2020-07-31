В Украине планируют вернуть обязательный техосмотр для всех авто

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Отмененная в 2011 году схема обязательного техосмотра для всех транспортных средств может вернуться уже этой осенью.
Инициатором возврата техосмотра выступает Министерство инфраструктуры Украины, которое занимается подготовкой соответствующего законопроекта.
“Сейчас проект дорабатывается специалистами МИУ с учетом полученных предложений от общественности, профильных ассоциаций и участников рынка, принявших участие в обсуждении. После утверждения Правительством, документ планируется зарегистрировать в Верховной Раде в начале четвертой сессии парламента, то есть этой осенью. Политическая воля для этих решений тоже есть”, – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии изданию auto.ria.com.
Чтобы этот проект стал законом и вступил в силу, он должен быть одобрен Кабмином, зарегистрирован в Верховной Раде, одобрен народными депутатами, подписан Президентом и официально опубликован.
Ранее Finance.ua писал, что в новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей.
Ранее на сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возврата обязательного технического осмотра транспортных средств. Законопроект описывает механизм возврата и проведения обязательного технического контроля машины, правила использования тахографов, а также обучение для водителей коммерческого транспорта.
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