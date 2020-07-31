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Украинцам компенсируют потерянный заработок в связи с самоизоляцией - Минсоцполитики

Украинцам компенсируют потерянный заработок в связи с самоизоляцией - Минсоцполитики

Более тысячи граждан Украины получили социальные выплаты за время самоизоляции.

Об этом рассказал первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик в программе “Официальная разговор” на телеканале “Дом”.

Он объяснил, каким образом производятся выплаты, введенные в связи с пандемией COVID-19.

“Новые программы, если их можно так назвать, или новые выплаты, которые проходят через Фонд социального страхования, были связаны с COVID-19. Люди вынуждены были идти на самоизоляцию. Самоизоляция, как мы все знаем, – это 14 дней. И они должны были проходить ее. Были инициированы и внесены изменения в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании”. И мы предусмотрели, что выплаты именно материального обеспечения в случае самоизоляции каждое работающее лицо получает в размере 50% средней заработной платы стабильно. И это есть, и это происходит”, – сообщил заместитель министра социальной политики.

Котик рассказал, что для медиков, находящихся сейчас на передовой, уровень материального обеспечения за время самоизоляции повысили на 100% от средней заработной платы. Эта программа дала Фонду социального страхования возможность уже в июле произвести такие выплаты более 1000 гражданам, в том числе и врачам.

“Около 250 там было врачей и медицинских работников, а также другие – это были обычные граждане. По состоянию на 20.07 в Фонд поступило примерно 6,5 тыс. документов на получение таких выплат”, – прокомментировал заместитель министра соцполитики ситуацию с социальным обеспечением в случае самоизоляции людей.

Справка Finance.ua:

  • Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусом имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью предотвратить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции под наблюдением заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины.
  • По состоянию на 30 июля ФССУ принял на оплату больничные листы, выданные в связи с изоляцией от COVID-19, на сумму более 10 миллионов гривен.
  • Для того чтобы получить финансирование от Фонда соцстраха по больничным листам, выданным из-за изоляции в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.

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По материалам УКРИНФОРМ
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