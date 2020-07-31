Степанов разъяснил специфику транспортных ограничений в районы "красной" зоны

В Украине вступили в силу правила зонального карантина. Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельности кафе и ресторанов. К ней отнесли такие города, как Луцк и Тернополь.

А местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону. Мэр города заявил, что правительство не помогал финансово городу.

В Министерстве здравоохранения пояснили, есть ли в Украине специфика пересечения админчерты, например, с “зеленой” зоны в “красную”.

“Что касается работы общественного транспорта в “красной” зоне – она прекращается. То есть пересечение этой границы возможно только на собственном автомобильном транспорте, если количество лиц не более 5 за исключением детей до 14 лет”, – сказал Степанов.

Он также заверил, что необходимости дополнительно сдавать тест при таких поездках – нет.

Справка Finance.ua:

НБУ назвал пять причин падения украинской экономики: главными причинами снижения украинского валового внутреннего продукта ( ВВП ) в первом квартале 2020 года стали последствия карантина, резкое снижение инвестиций, низкое потребление, плохая динамика расходов в госсекторе и сокращение экспорта.

Названа стоимость месяца карантина для экономики Украины.

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