Украину поделили на четыре зоны карантина: какие города и районы в зоне риска

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решения поделили Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Зеленая зона – масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона – помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Винница и Могилев-Подольский, Винницкая, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области

Оранжевая зона – запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;

Бучачский район Тернопольской области.

Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельности кафе и ресторанов.

Луцк и Тернополь;

Кіцманский район Черновицкой области.

Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, в соответствии с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа.