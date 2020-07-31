Украину поделили на четыре зоны карантина: какие города и районы в зоне риска

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Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решения поделили Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.
Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Зеленая зона – масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.
Желтая зона – помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Оранжевая зона – запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.
Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельности кафе и ресторанов.
Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.
Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, в соответствии с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа.
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