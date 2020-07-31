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Украину поделили на четыре зоны карантина: какие города и районы в зоне риска

Украину поделили на четыре зоны карантина: какие города и районы в зоне риска

Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решения поделили Украину на четыре зоны карантина. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.

Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Зеленая зона – масочный режим в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона – помимо вышеупомянутого, также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

  • Винница и Могилев-Подольский, Винницкая, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
  • Нововолынск, Гороховский, Кверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
  • Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
  • Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
  • Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
  • Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области

Оранжевая зона – запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

  • Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
  • Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
  • Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
  • Бучачский район Тернопольской области.

Красная зона – все ограничения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельности кафе и ресторанов.

  • Луцк и Тернополь;
  • Кіцманский район Черновицкой области.

Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Киев и 12 областей не соответствуют показателям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, в соответствии с зонированием, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа.

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По материалам РБК-Украина
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