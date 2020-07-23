Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что когда правительство введет обязательную накопительную пенсионную систему, то пенсионные накопления будут вкладывать в землю, ценные бумаги и другие инструменты.
Об этом она рассказала в интервью портала Вголос.
“Пенсионные накопления будут раскладываться по разным «корзинам». То есть мы планируем делать их диверсификацию. Это будут ценные бумаги, депозиты, банковские металлы, недвижимость и другие инструменты. Например, сейчас идет земельная реформа, а затем эти деньги могут вкладываться в покупку земли”, – рассказала Лазебная.
По ее словам, главное – обеспечить защиту этих активов.
“В законопроект действительно следует прописать ряд предохранителей. Для нас самое главное, чтобы накопительные пенсионные фонды отчитывались, чтобы эти средства можно было контролировать. Чтобы сам человек мог контролировать, как деньги приумножаются на его счету. И если ему какой-то накопительный фонд не понравится и он захочет перейти на обслуживание к другому, то чтобы он имел право это сделать”, – добавила министр.
Как она отметила, большую роль в этом возлагают на новое руководство Национального банка Украины.
“Ибо НБУ сегодня – это регулятор, отвечающий за защиту прав потребителей финансовых услуг. И мы будем искать возможности для общения с НБУ, чтобы они стали лоббистами введения второго уровня пенсионного обеспечения”, – пояснила Лазебная.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму4 ч. назад - 1256 5
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2843 5
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки9 ч. назад - 27837 4
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики10 ч. назад - 3185 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги12 ч. назад - 31350 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги12 ч. назад - 31350 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки9 ч. назад - 27837 4
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики10 ч. назад - 3185 3
Смолий перед отставкой проиграл Коломойскому в суде по поручительству по рефинансированию8 ч. назад - 2819 1
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год8 ч. назад - 2804
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)5 ч. назад - 119
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1856
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 947 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 682
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6930 18