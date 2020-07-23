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Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсию

Лазебная рассказала, куда будут вкладывать деньги людей, которые платят взносы в накопительную пенсию

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что когда правительство введет обязательную накопительную пенсионную систему, то пенсионные накопления будут вкладывать в землю, ценные бумаги и другие инструменты.

Об этом она рассказала в интервью портала Вголос.

“Пенсионные накопления будут раскладываться по разным «корзинам». То есть мы планируем делать их диверсификацию. Это будут ценные бумаги, депозиты, банковские металлы, недвижимость и другие инструменты. Например, сейчас идет земельная реформа, а затем эти деньги могут вкладываться в покупку земли”, – рассказала Лазебная.

По ее словам, главное – обеспечить защиту этих активов.

“В законопроект действительно следует прописать ряд предохранителей. Для нас самое главное, чтобы накопительные пенсионные фонды отчитывались, чтобы эти средства можно было контролировать. Чтобы сам человек мог контролировать, как деньги приумножаются на его счету. И если ему какой-то накопительный фонд не понравится и он захочет перейти на обслуживание к другому, то чтобы он имел право это сделать”, – добавила министр.

Как она отметила, большую роль в этом возлагают на новое руководство Национального банка Украины.

“Ибо НБУ сегодня – это регулятор, отвечающий за защиту прав потребителей финансовых услуг. И мы будем искать возможности для общения с НБУ, чтобы они стали лоббистами введения второго уровня пенсионного обеспечения”, – пояснила Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • Министр соцполитики Марина Лазебная считает, что существующая пенсионная система несправедлива к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании.
  • Также по ее мнению, обязательная накопительная пенсионная система в 2021 году вряд ли запустится.

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По материалам Вголос
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