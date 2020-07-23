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Смена регулятора: что поменял сплит для рынка микрокредитования - мнение эксперта

Смена регулятора: что поменял сплит для рынка микрокредитования - мнение эксперта

После смены регулятора на рынке МФО выживут самые ответственные компании.

Такое мнение высказал директор “ШвидкоГрошi” Александр Холод.

“Прошел первый месяц, нам сложно и мы уже видим определенную проблематику. Через месяц-два НБУ начнет выходить к компаниям с новыми требованиями, которые далеко не все смогут выполнить. Многое надо сделать, чтобы законодательное поле, которое у нас есть, начало выполняться”, – заявил финансист.

Это, по словам эксперта, приведет к значительному сокращению игроков на рынке.

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“Но с другой стороны, регулятор не хочет, чтобы всех закрыли. Эта отрасль нужна людям. Поэтому помимо сокращения рынка, он станет более цивилизованным”, – отметил Холод.

НБУ сейчас не видит проблематики относительно того, что нужно регулировать процентную ставку в МФО.

“Рынок будет развиваться с точки зрения того, что будет жесткая регуляция. Все финансовые услуги полностью будут перезагружены. Думаю, этот процесс продлится до конца 2020-2021 года и мы получим вторую волну регуляции. Тогда, думаю, появятся требования к капиталу, к менеджменту, системам управления, общению с клиентами”, – рассказал эксперт.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля 2020 года вступил в силу Закон “О сплите”.
  • Согласно с законом, Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений.
  • Эксперты считают, что по сравнению с другими кризисными ситуациями, фактор нового регулятора для многих компаний является весомым, потому что перед сменой регулятора они стартуют с «убыточной позиции».
По материалам Finance.UA
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