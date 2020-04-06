Сплит и МФО: меняет ли что-то карантин

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По сравнению с другими кризисными ситуациями фактор нового регулятора для многих компаний является весомым, потому что перед сменой регулятора они стартуют с «убыточной позиции».
Об этом заявил Владимир Довгаль, директор Авентус Украина, на вебинаре “Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны”.
Поэтому, какие шаги будут принимать инвесторы, во многом зависит от действий и политики нового регулятора.
По его словам, в первую очередь сектору микрокредитирования от регулятора во время карантина нужны:
Как сообщила Анна Замазеева, председатель Правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, НБУ уже реагирует на состояние рынка очень оперативно.
“Когда вышло первое постановление Кабмина, которым фактически была не разрешена работа финорганизаций, особенно в оффлайне, НБУ оперативно сработал и отправил в Кабмин ходатайство, где просил разрешить работу обменных пунктов и финансовых организаций на рынке”, – рассказала она.
Замазеева также отметила неизбежность сплита (право регулирования рынков небанковских финансовых услуг, которое должен получить Нацбанк от Нацкомфинуслуг с 1 июля 2020 года). По ее словам, хоть закон про “сплит” и не отменят, но регулятору нужно будет смягчить какие-то подходы, и он это понимает.
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