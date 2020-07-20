Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА Попов

Построить в Киеве метро в густонаселенный жилой массив Троещина или реализовать подобные масштабные инфраструктурные проекты без финансовой поддержки правительства страны невозможно.

Такое мнение выразил экс-глава КГГА Александр Попов в интервью Delo.ua.

“Столица, несмотря на то, у нее самый большой в Украине бюджет среди городов, не имеет такого бюджета, который бы позволил решать глобальные проекты, как строительство метро на Троещину или 6 новых станций метро”, — заявил он.

По мнению Попова, в подобных вопросах главной ошибкой действующего мэра Киева Виталия Кличко стало то, что он не использовал свой политический ресурс для привлечения финансовой поддержки правительства для реализации строительных проектов в столице.

Более того, экс-чиновник уверен, что подобные проекты должны реализовываться и поддерживаться на национальном уровне, дополнительно помогая экономике государства за счет внутреннего производства необходимых для этого товаров.

По мнению Попова, не решит транспортную проблему левого берега Киева и открытие Подольско-Воскресенского моста через Днепр. Экс-чиновник уверен, что без изменения транспортной развязки на подъездах к нему, поток автомобилей через мост лишь усугубит пробки в городе.

“Откроет ли Кличко мост? Хорошо, откроет. А куда дальше автомобили с Подола поедут? Создадут еще большую пробку? — говорит Попов. — Зачем открывать мост, не решив эту проблему?”

Справка Finance.ua:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.