0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА Попов

Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА Попов

Построить в Киеве метро в густонаселенный жилой массив Троещина или реализовать подобные масштабные инфраструктурные проекты без финансовой поддержки правительства страны невозможно.

Такое мнение выразил экс-глава КГГА Александр Попов в интервью Delo.ua.

“Столица, несмотря на то, у нее самый большой в Украине бюджет среди городов, не имеет такого бюджета, который бы позволил решать глобальные проекты, как строительство метро на Троещину или 6 новых станций метро”, — заявил он.

По мнению Попова, в подобных вопросах главной ошибкой действующего мэра Киева Виталия Кличко стало то, что он не использовал свой политический ресурс для привлечения финансовой поддержки правительства для реализации строительных проектов в столице.

Более того, экс-чиновник уверен, что подобные проекты должны реализовываться и поддерживаться на национальном уровне, дополнительно помогая экономике государства за счет внутреннего производства необходимых для этого товаров.

По мнению Попова, не решит транспортную проблему левого берега Киева и открытие Подольско-Воскресенского моста через Днепр. Экс-чиновник уверен, что без изменения транспортной развязки на подъездах к нему, поток автомобилей через мост лишь усугубит пробки в городе.

“Откроет ли Кличко мост? Хорошо, откроет. А куда дальше автомобили с Подола поедут? Создадут еще большую пробку? — говорит Попов. — Зачем открывать мост, не решив эту проблему?”

Справка Finance.ua:

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что как только будет достроен Подольско-Воскресенский мост и откроют движение автотранспорта через него, начнется строительство новой ветки метро на Троещину.
  • Целесообразно начать строить метро на Троещину со станции “Вокзальная”. Такое мнение выразил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.