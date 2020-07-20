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Лазебная прокомментировала повышение пенсионного возраста в Украине

Лазебная прокомментировала повышение пенсионного возраста в Украине

Существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании.

Об этом министр соцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью Фокусу.

Один из самых болезненных вопросов такой реформы – повышение пенсионного возраста. Министр отметила, что для части украинцев повышение пенсионного возраста уже состоялось. По ее мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда.

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Однако Лазебная напомнила, что в рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу. В результате к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявляла, что повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

По материалам Фокус
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