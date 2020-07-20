Лазебная прокомментировала повышение пенсионного возраста в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании.
Об этом министр соцполитики Марина Лазебная рассказала в интервью Фокусу.
Один из самых болезненных вопросов такой реформы – повышение пенсионного возраста. Министр отметила, что для части украинцев повышение пенсионного возраста уже состоялось. По ее мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда.
Читайте также: Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года
Однако Лазебная напомнила, что в рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу. В результате к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявляла, что повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 20390 16
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - ПетрашкоВчера, 11:00 - 3049 16
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 3964 8
Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчикиВчера, 13:04 - 16649 6
Нацполиция назвала сумму хищений при строительстве Подольского моста - СМИВчера, 11:34 - 1806 5
В Украине хотят изменить налог на автоВчера, 16:04 - 20390 16
Киевлянам бесплатно установят "умные" счетчикиВчера, 13:04 - 16649 6
Авто из США: МВД усложняет процедуру, документ - на финальной стадииВчера, 14:03 - 3964 8
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики - ПетрашкоВчера, 11:00 - 3049 16
Украина вводит безвиз еще с 6 странамиВчера, 12:11 - 2205 2
Китай запустил первую миссию на Марс28 мин. назад - 7
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Вчера, 12:10 - 227
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 годуПозавчера, 11:40 - 313
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 4830 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1998 5