Повышение пенсионного возраста назвали неизбежным

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Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.
Об этом в интервью “Экономической правде” заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
“Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию”, – отметила Третьякова.
Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.
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