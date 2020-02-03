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Повышение пенсионного возраста назвали неизбежным

Повышение пенсионного возраста назвали неизбежным

Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

Об этом в интервью “Экономической правде” заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

“Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию”, – отметила Третьякова.

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Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин повысится до 60 лет. Предполагается, что в 2028 году пенсия по возрасту будет назначена независимо от возраста, если у человека есть 40 и более календарных лет страхового стажа.

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По материалам Економічна Правда
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