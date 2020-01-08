С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин

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В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, а с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в FACEBOOK.
“Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году”, – говорится в сообщении.
Требования к страховому стажу:
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