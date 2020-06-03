Пенсионный возраст в Украине повысят уже со следующего года (инфографика)

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Пенсионный возраст в Украине повысят с 2021 года. С начала следующего года он вырастет до 60 лет, таким образом у украинцев появится стимул работать дольше, чтобы обеспечить себе старость.
Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, но не в 60.
С 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет. Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет. Например, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа, чтобы выйти на пенсию вовремя.
Те, кто официально не имеет и 15 лет стажа, могут вовсе остаться без пенсии. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, сейчас нужно иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения пенсионного возраста) – от 25 до 35 лет.
Пенсионный возраст повышается в Украине из-за того, что население в стране сокращается быстрыми темпами. Еще в ближайшие 5 лет население сократится на 18%, и соотношение между пенсионерами и работающими гражданами возрастет почти вдвое. В таких условиях повышение пенсионного возраста неизбежно.
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