Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - Шевченко

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко считает, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.

Об этом он сказал во время его представления Президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Национальный банк продолжит политику сотрудничества с международными финансовыми организациями и инвесторами. Я верю, что за 5 лет Украина может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира”, – сказал Шевченко.

По его словам, Нацбанк и в дальнейшем будет поддерживать выполнение основных стратегий государственных банков. Сегодня реформа корпоративного управления госбанков одна из самых успешных в стране. Именно благодаря этой реформе госбанки стали эффективными учреждениями госсектора.

“Главное для НБУ – обеспечивать макроэкономическую стабильность и устойчивость финансового сектора”, – подчеркнул Шевченко.

Справка Finance.ua:

20 июля президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ , и экономике, и всей Украине”.

В Министерстве финансов хотят, чтобы Национальный банк был более гибким и эффективным.

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫