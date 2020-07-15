Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Об этом заявил сам Шевченко на пресс-брифинге.

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Регулятор в течение 13-20 июля не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы, считает Шевченко.

“Сейчас мы не видим никаких предельных размеров пересечений курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных”, – сказал он.

Шевченко также уточнил, что 20 июля регулятор готов был выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, но по более высокому курсу, чем тот, который установился в результате торгов.

При этом глава Нацбанка отметил, что вечером 20 июля тренд изменился в сторону укрепления гривны.

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