Президент официально представил Шевченко и рассказал о "важных качествах" главы НБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине”.

Об этом он сказал во время официального представления нового главы НБУ.

“Сегодня я рад официально представить нового главу Национального банка Кирилла Шевченко. Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум 3 важных качества: профессионализм, мужество и ответственность.

Убежден, что господин Шевченко – именно такой человек. При поиске главы НБУ я общался с правлением НБУ, экспертами, руководителями государственных и комерционных банков – и фамилия Шевченко звучило чаще всех. Он имеет более 20 лет опыта работы, прошел все ступени в банковском деле. Кроме этого, стал главой “Укргазбанка” после фактически первого прозрачного конкурса”, – рассказал Зеленский.

По его словам, все это и успешный кейс “Укргазбанка” под его руководством доказывают то, что Шевченко является тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.

Справка Finance.ua: