Министр финансов ожидает, что НБУ будет «более гибким и эффективным»

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В Министерстве финансов хотят, чтобы Национальный банк был более гибким и эффективным.
Об этом глава ведомства Сергей Марченко сказал в интервью ZN.UA.
«Есть ожидания, что Национальный банк будет более гибким и эффективным. Говорить, что Кирилл (новый глава НБУ Кирилл Шевченко. — Ред.) тот человек, который с завтрашнего дня начнет радикально что-то менять, я не буду. Он достаточно взвешенный банкир и прекрасно понимает цену любого своего шага. Поэтому если будут какие-то изменения, то они будут постепенными, с учетом рисков, макроэкономической ситуации. У него есть понимание экономических процессов, и я считаю, что он будет согласовывать политику Национального банка с общей экономической политикой, чтобы это не была какая-то отдельная политика», — заявил он.
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Марченко отметил, что между НБУ и Минфином продолжаются постоянные коммуникации по осуществлению платежей по государственному долгу, заимствованиям, учетной политике, инфляции, курсообразованию.
«Нам есть о чем поговорить, но мы не вмешиваемся в деятельность НБУ. Просто есть много разных точек зрения. Например, та политика инфляционного таргетирования, которую в последнее время осуществлял Национальный банк, кстати, довольно успешно, принесла не только позитивы. Было понимание, что в это время происходило с экономическим ростом? Стоит ли выполнять одни задачи за счет других, — здесь можно дискутировать», — сказал министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.
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