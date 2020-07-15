Как подорожали квартиры на первичке в Киеве за полгода

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В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,1%, или на 42 гривны до 28 372 гривен/кв. м; с начала года цены на первичном рынке выросли на 1,6%.
Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала Столичная недвижимость.
По сравнению с июнем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, за 1 полугодие текущего года – на 1,6%.
На жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена выросла на 0,1% до 20 277 гривен/кв. м, комфорт-класса – на 0,7% до 25 987 гривен/кв. м.
В бизнес-классе цена выросла на 1% до 41 837 гривен/кв. м, в премиум-классе – на 2,7% до 69 371 гривны/кв. м.
Большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе – 17%, в Шевченковском и Печерском районах – по 14%, в Дарницком – 12%, в Соломенском районе – 11%.
Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе – 8%, в Святошинском и Днепровском районах – по 7%, в Деснянском и Оболонском районах – по 5%.
В июне были приостановлены продажи квартир в 5 жилкомплексах. О начале продаж в новых объектах строительства не сообщается.
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