НБУ объяснил, почему можно не мечтать о доступной ипотеке в этом году

Сегодня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект Александра Дубинского №3640. Об этом говорится в сообщении на странице регулятора в FACEBOOK.

“Это яркий случай, когда название хорошее – «о защите ипотечных заемщиков», а суть – гнилая. Результатом будет нежелание банков возобновлять ипотечное кредитование”, – отметили в НБУ.

Как указывает регулятор, депутат предложил продлить действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Мораторий был введен бессрочно в 2014 году. И тому были объективные причины. В стране началась война и экономический кризис. Из-за обесценивания гривны граждане не могли продолжать платить по валютным ипотечным кредитам. Поэтому банкам запретили взимать залоговое имущество: квартиры и дома”.

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Однако за шесть лет действия моратория часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты. Зачем платить, если нет рычага влияния?! Всё бремя взяли на себя банки, а соответственно – их вкладчики и владельцы. Ведь банки вынуждены были сформировать дополнительные резервы. Безусловно, это негативно повлияло на желание банков дальше кредитовать покупку жилья.

В 2019 году этот вопрос удалось урегулировать. В октябре заработал новый кодекс о банкротстве. Кодекс предусматривал реальный механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков. Были предложены приемлемые условия и для банков, и для граждан. В то же время сам механизм реструктуризации заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

“Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Что это значит – банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. Сегодня в своем обращении банковская и бизнесовая ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых.

В НБУ отмечают: “Мы регулярно спрашиваем у банков: “Почему вы не кредитуете ипотеку?” Знаете, что они нам отвечают? Основной ответ – это мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам”.

НБУ призвал народных депутатов не принимать этот вредоносный законопроект и не лишать граждан мечты о доступной ипотеке.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 г. при сохранении макростабильности в стране.