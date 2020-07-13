Ставки по самым популярным ипотечным кредитам в Америке достигли нового минимума

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Эпидемия коронавируса повлияла на экономику и рынки по всему миру. Особенно значимо его влияние ипотеку.
Так, ставки по ипотечным кредитам в США упали ниже отметки 3%.
Об этом пишет Wall Street Journal.
Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке опустилась до 2,98%, об этом заявил гигант ипотечного кредитования Фредди Мак. Это стало самым низким уровнем за почти 50 лет ведения учета.
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А что у нас? Напомним, что почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жилье. Это 6 миллионов из 44 миллионов жителей Украины.
Ранее в НБУ объяснили, почему украинцам можно не мечтать о доступной ипотеке в этом году. Банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты.
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