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Ставки по самым популярным ипотечным кредитам в Америке достигли нового минимума

Ставки по самым популярным ипотечным кредитам в Америке достигли нового минимума

Эпидемия коронавируса повлияла на экономику и рынки по всему миру. Особенно значимо его влияние ипотеку.

Так, ставки по ипотечным кредитам в США упали ниже отметки 3%.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке опустилась до 2,98%, об этом заявил гигант ипотечного кредитования Фредди Мак. Это стало самым низким уровнем за почти 50 лет ведения учета.

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А что у нас? Напомним, что почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жилье. Это 6 миллионов из 44 миллионов жителей Украины.

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Ранее в НБУ объяснили, почему украинцам можно не мечтать о доступной ипотеке в этом году. Банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 г. при сохранении макростабильности в стране.
По материалам Finance.UA
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