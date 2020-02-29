Какими должны быть ставки по депозитам, чтобы ипотека подешевела до 10% — банкир

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Ставки по депозитам в гривне должны упасть до 6% годовых. Тогда банки смогут предоставлять ипотечные кредиты под 10% годовых.
Такие расчеты привел эксперт в банковской сфере, член наблюдательного совета Ощадбанка Тарас Кириченко в интервью «Минфину».
«Если права кредитора будут защищены, а злоупотребления со стороны заемщика минимизированы – риск банка можно оценить в 1%. Добавляем к нему еще текущие расходы банка и его прибыль, пусть это будет 3%. Так мы выходим на то, что средняя ставка по депозитам должна быть в пределах, 6% и тогда ипотека под 10% будет вполне реальной», — пояснил Тарас Кириченко.
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По его словам, в большинстве банков ставки по депозитам уже близки к 10%, а часто ниже.
«Если же и дальше будет снижаться учетная ставка Нацбанка, невысокая инфляция будет оставаться, можно ожидать и дальнейшего снижения ставок по депозитам, а следом — и на кредиты», — убежден эксперт.
По мнению банкира, на ипотечный кредит смогут рассчитывать только украинцы, которые получают достаточные официальные доходы.
«Теневые доходы нельзя проанализировать, определить их стабильность и даже правдивость. Поэтому давать ипотеку человеку, который не может подтвердить свои доходы, безответственно. Наоборот, мы должны дать сигнал заемщикам: если они хотят получать более низкие ставки по ипотеке, надо требовать от работодателя официальной зарплаты», — считает Кириченко.
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