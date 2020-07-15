Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября

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С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривен.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что 15 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплаты медиков повысятся:
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Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.
Ранее Finance.ua сообщал, что Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медработников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.
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