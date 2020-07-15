Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября

С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривен.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплаты медиков повысятся:

зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;

медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;

младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

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Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

Ранее Finance.ua сообщал, что Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медработников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Повышение стало возможно после того, как 19 июня 2020 года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь.

Ранее Президент заявлял, что тарифная ставка врача-хирурга сейчас – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7000 грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10 500 гривен.

По данным Госстатистики, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине – в среднем 8056 гривен в месяц.

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