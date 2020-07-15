0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9020 0

Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября

Зарплаты медработников: кому и на сколько повысят выплаты с 1 сентября

С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривен.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет Министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплаты медиков повысятся:

  • зарплаты врачей в среднем вырастут на 3,5 тыс. грн;
  • медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн;
  • младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Читайте также: Доплаты медикам продлят до конца года

Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

Ранее Finance.ua сообщал, что Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медработников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • Повышение стало возможно после того, как 19 июня 2020 года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь.
  • Ранее Президент заявлял, что тарифная ставка врача-хирурга сейчас – 5 тысяч 87 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около 7000 грн. После поднятия с сентября она будет примерно 10 500 гривен.
  • По данным Госстатистики, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине – в среднем 8056 гривен в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.