Фискалы рассказали об изменениях в плане-графике проверок физлиц

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Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве сообщило об изменениях в части порядка формирования и проведения документальных плановых проверок, которые вступили в силу в связи с имплементацией норм закона № 466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (он же закон “1210”).
Сообщается, что план-график документальных плановых проверок на следующий год будет опубликован на официальном веб-сайте ГНС до 25 декабря нынешнего года.
При этом периодичность внесения изменений в план-график на текущий год – не чаще одного раза в первом и одного раза во втором квартале такого года, кроме случаев, когда изменения связаны с изменениями наименования налогоплательщика, который уже был включен в план-график, и исправления технических ошибок (п. 77.2 ст. 77 НКУ).
Кроме того, документальная проверка налогоплательщика может быть начата не ранее 1 июля в случае внесения изменений в план-график проведения документальных проверок на текущий год в первом квартале и не ранее 1 октября в случае внесения изменений в план-графика проведения документальных проверок на текущий год во втором квартале.
В случае изменений наименования налогоплательщика, который уже был включен в план-график, или исправления технических ошибок, обновленный план-график публикуется до 30 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут проводиться документальные плановые проверки.
Также изменилось условие, при котором контролирующему органу предоставляется право на проведение документальной плановой проверки налогоплательщика. Это возможно только в том случае, если плательщику не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения указанной проверки направлена (вручена) в порядке, определенном статьей 42 НКУ, копия приказа о проведении документальной плановой проверки и письменное уведомление с указанием даты начала проведения такой проверки.
Напомним, ранее налоговики рассказали, что за кассовый чек, информация о котором отсутствует на сервере ГНС, потребитель может получить из бюджета 100% компенсацию за сумму приобретенного товара.
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