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Фонд соцстраха недополучил 500 млн грн из-за неуплаты ЕСВ в условиях коронавируса

Фонд соцстраха недополучил 500 млн грн из-за неуплаты ЕСВ в условиях коронавируса

В связи с отменой штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая из-за коронавируса, Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн.

Об этом сообщила на пресс-конференции директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума.

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“В марте было решение ВРУ по ослаблению административной ответственности за неуплату ЕСВ в течение трех месяцев. Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн. Это те средства, которые были бы направлены на выплату декретных, страховых взносов и так далее”, — отметила Дума.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)” № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года.

По материалам УНН
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