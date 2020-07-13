НАПК назвало коррупциогенные риски "Закона о риелторах"

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) нашли коррупциогенные риски в законопроекте «О риелторской деятельности в Украине» №3618.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в FACEBOOK.

Проект закона должен определить правовые основы риэлторской деятельности, однако согласно заключению антикоррупционной экспертизы, этот проект Закона содержит также и коррупциогенные факторы.

Коррупциогенных факторов законопроекта:

положение об обязательности получения риелторских услуг нарушает гарантированное Конституцией Украины и гражданским законодательством право собственника на свободное владение, пользование и распоряжение своим имуществом по собственному усмотрению;

наделение Национальной федерации специалистов в сфере риэлторской деятельности функциями контроля за соблюдением принципов ведения риэлторской деятельности и соблюдением законодательства о рекламе;

предоставление Национальной федерации как общественной организации возможности быть владельцем, администратором и держателем Единой информационной базы данных в сфере риэлторской деятельности является незаконным и может привести к коррупционным правонарушениям в части администрирования и распоряжения данным базы;

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требование получения чрезмерного количества разрешительных документов может сказаться на развитии бизнеса и привести к значительным потерям и рискам;

неисчерпаемый перечень обязанностей риелторов создает угрозу принятия субъективных решений и расширяет дискреционные полномочия органов риелторского самоуправления.

Заключение экспертизы проекта закона с рекомендациями НАПК предоставит Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития для существенной доработки и совершенствования соответствующих положений законопроекта.

Справка Finance.ua:

Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам.

В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины обвинили инициативу народных депутатов в ущемлении прав украинцев. Законопроект №3618, который регулирует эти вопросы, уже зарегистрировали в Верховной Раде.