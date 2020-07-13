НАПК назвало коррупциогенные риски "Закона о риелторах"

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В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) нашли коррупциогенные риски в законопроекте «О риелторской деятельности в Украине» №3618.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК в FACEBOOK.
Проект закона должен определить правовые основы риэлторской деятельности, однако согласно заключению антикоррупционной экспертизы, этот проект Закона содержит также и коррупциогенные факторы.
Коррупциогенных факторов законопроекта:
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Заключение экспертизы проекта закона с рекомендациями НАПК предоставит Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития для существенной доработки и совершенствования соответствующих положений законопроекта.
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