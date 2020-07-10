Нацбанк намерен пересмотреть "кредитные каникулы" для украинцев

Нацбанк выступает за пересмотр “кредитных каникул” из-за накопления дисбаланса в банковской системе вследствие длительного карантина.

Об этом “Интерфаксу-Украина” заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она отметила, что весной Нацбанк поддерживал идею “кредитных каникул”, а теперь считает, что с переходом к адаптивному карантину вопрос следует пересмотреть.

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Рожкова также выразила мнение, что не все должники, воспользовавшиеся “кредитными каникулами”, испытывали финансовые трудности из-за экономического кризиса по причине пандемии коронавируса COVID-19.

По ее словам, банки Украины продолжают выполнять оплату по депозитам, что приводит к вымыванию ликвидных средств из финансовых учреждений из-за административного регулирования.

Напомним, ранее Екатерина Рожкова предположила, что в последнем квартале года банки начнут активную выдачу ипотечных кредитов. Она отметила, что из-за коронакризиса банки снизят ставку, смягчат условия и продлят период действия кредита на недвижимость.