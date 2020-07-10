Нацбанк намерен пересмотреть "кредитные каникулы" для украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нацбанк выступает за пересмотр “кредитных каникул” из-за накопления дисбаланса в банковской системе вследствие длительного карантина.
Об этом “Интерфаксу-Украина” заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.
Она отметила, что весной Нацбанк поддерживал идею “кредитных каникул”, а теперь считает, что с переходом к адаптивному карантину вопрос следует пересмотреть.
Читайте также: Сколько украинцев воспользовались кредитными каникулами во время карантина
Рожкова также выразила мнение, что не все должники, воспользовавшиеся “кредитными каникулами”, испытывали финансовые трудности из-за экономического кризиса по причине пандемии коронавируса COVID-19.
По ее словам, банки Украины продолжают выполнять оплату по депозитам, что приводит к вымыванию ликвидных средств из финансовых учреждений из-за административного регулирования.
Напомним, ранее Екатерина Рожкова предположила, что в последнем квартале года банки начнут активную выдачу ипотечных кредитов. Она отметила, что из-за коронакризиса банки снизят ставку, смягчат условия и продлят период действия кредита на недвижимость.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 2926 15
"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евроВчера, 11:06 - 1437 9
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1546 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1597 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)6 ч. назад - 2096 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 2926 15
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2334 4
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость4 ч. назад - 2131
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)6 ч. назад - 2096 5
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2086 1
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 564
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1392
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2037
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1741
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1424 2