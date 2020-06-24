Сколько украинцев воспользовались кредитными каникулами во время карантина

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Кредитными каникулами во время карантина в среднем воспользовались 12-15% клиентов банков. Из них 80% уже в июне закончили каникулы, сделали полный платеж по кредиту.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Кредитными каникулами у нас воспользовались 12-15% клиентов. Из них у 80% клиентов в июне каникулы закончились, и они сделали первый хороший платеж. Но есть еще 20%, часть из которых выйдет в NPL», – рассказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.
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Он оценил, что в группу плохих кредитов в худшем случае могут попасть около 30% из этих 20% кредитов, по которым еще не было в июне платежа, т. е. всего 0,9% общего количества клиентов.
«Посыл о проведении кредитных каникул отразился на погашении кредитов и процентов в апреле – мае, и даже клиенты с хорошим финансовым состоянием попытались воспользоваться кредитными каникулами и обратились в банк. Это уменьшило входящий поток погашения кредитов и процентов. Но уже в мае мы вошли в плановый объем погашения кредитов. Хотя уменьшилась доля клиентов, которые сознательно досрочно гасили кредиты», – сообщил Михаил Власенко.
Ситуация заставила банкиров предлагать клиентам программы реструктуризации.
«Мы предложили продукты, чтобы облегчить клиентам выполнение обязательств. За услугой переподписать кредитный договор, уменьшить ежемесячный платеж и увеличить срок кредита обратилось до 5% наших клиентов. То есть 95% клиентов продолжают выполнять свои обязательства. Но и те клиенты, которые подписали договор реструктуризации, нормально продолжают выполнять свои обязательства», – отметил заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Банкир говорит, что в период кризиса заемщики с низкими доходами не идут в банки за новыми кредитами, поэтому качество кредитных заявок, поступающих в банки, может даже вырасти.
«Во время карантина произошло общее уменьшение количества обращений, но при этом профиль клиентов, которые к нам обращаются за кредитами, стал лучше. К тому же по товарным кредитам сейчас очень хороший результат», – сказал он.
Он считает, что украинцы ответственно подошли к вопросу заимствования денег.
«Клиенты, которые объективно оценивают свою способность погашать кредиты, во время турбулентности и неопределенности принимают осознанное решение не брать кредит, поскольку они не имеют уверенности, что смогут его потом выплачивать», – отметил Андрей Прусов.
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