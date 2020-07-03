В ПФ сообщили, сколько денег направили на июльские пенсии

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Сегодня, 9 июля, на пенсионные выплаты направили еще 2,7 млрд грн. С начала месяца пенсии уже профинансировали на сумму 14,8 млрд грн. Финансирование проходит согласно утвержденному графику, сообщает Пенсионный фонд в Facebook.
Выплаты пенсий произведут в установленном порядке в определенную для каждого пенсионера дату.
Следует отметить, что Пенсионный фонд Украины начал финансирование июльских пенсий 2 июля. На протяжении 2-3 числа на выплаты направили 3,7 млрд грн.
При этом в предыдущем месяце на пенсии украинцам перечисли 38,8 млрд грн. Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий первого месяца лета 25 июня.
Напомним, прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.
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