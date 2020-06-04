С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

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С 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.
Об этом сообщает Пенсионный курьер на странице FACEBOOK.
Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн. с 1 июля, и 1769 грн. с 1 декабря.
Социальная пенсия размер вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.
Минимальная пенсия – 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:
Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии. Стаж свыше 35 лет для мужчин, а более 30 лет – для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля – 17,12 гривны.
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