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С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько

С 1 июля в Украине повышают минимальный прожиточный минимум до 2118 гривен. Таким образом, размер минимальной пенсии также поднимут.

Об этом сообщает Пенсионный курьер на странице FACEBOOK.

Минимальную пенсию, которая составляет 1638 гривен, увеличат, и она составит 1712 грн. с 1 июля, и 1769 грн. с 1 декабря.

Социальная пенсия размер вырастет до 1712 гривен. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.

Минимальная пенсия – 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:

  • с 01 января 2020 – 1638 грн.
  • с 01 июля 2020 – 1712 грн.
  • с 01 декабря 2020 – 1769 грн.

Кроме того, пересчитают ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии. Стаж свыше 35 лет для мужчин, а более 30 лет – для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля – 17,12 гривны.

Справка Finance.ua:

  • Прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж: если гражданин при выходе на пенсию имеет стаж, он может получить надбавку к пенсии. Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Для мужчин (35 лет), для женщин (свыше 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

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По материалам Finance.UA
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