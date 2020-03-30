Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж

Если у гражданина при выходе на пенсию имеется сверхнормативный стаж, он может получить прибавку к пенсии.

Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Если у вас есть страховой стаж, то за каждый дополнительный год:

для мужчин (35 лет),

для женщин (более 30 лет) пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

Начисляется надбавка от размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 закона, но при этом сумма должна быть не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Если страховой стаж меньшей продолжительности, чем предусмотрено – минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Повышение размера пенсии по возрасту в случае отсрочки времени ее назначения:

тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту, но по достижении пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа в день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту:

Как накопить себе на пенсию

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики Украины сообщило, что пенсии и государственные социальные пособия на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу, будут изменены автоматически.

Кабмин одобрил постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Пенсионерам большинство услуг можно получить онлайн, например оформить пенсию.

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