Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж

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Если у гражданина при выходе на пенсию имеется сверхнормативный стаж, он может получить прибавку к пенсии.
Об этом сказано в статье 28 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Если у вас есть страховой стаж, то за каждый дополнительный год:
Начисляется надбавка от размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 закона, но при этом сумма должна быть не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту.
Если страховой стаж меньшей продолжительности, чем предусмотрено – минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
Повышение размера пенсии по возрасту в случае отсрочки времени ее назначения:
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