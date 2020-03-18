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Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн

Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн

Пенсионерам большинство услуг можно получить онлайн, например оформить пенсию.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины на странице в FACEBOOK.

На веб-портале Пенсионного фонда можно:

  • подать заявление о назначении пенсии в “одно касание”, пошаговая инструкция по ссылке
  • получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5 / ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);
  • проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);
  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;
  • подать Анкету застрахованного лица для внесения / изменения / уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

Как проверить свой страховой стаж онлайн 🧐

  • подать обращение (предложение и т.д.);
  • активировать услугу бесплатного СМС-информирования (относительно назначения / перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Справка Finance.ua:

  • Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, получающим менее 5000 гривен. С 1 апреля правительство «будет готово» выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. С 1 мая 2020 г. будет проведена индексация пенсий.
  • Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии. Средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

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По материалам Finance.UA
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