Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн

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Пенсионерам большинство услуг можно получить онлайн, например оформить пенсию.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины на странице в FACEBOOK.
На веб-портале Пенсионного фонда можно:
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