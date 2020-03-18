Во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн

Пенсионерам большинство услуг можно получить онлайн, например оформить пенсию.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины на странице в FACEBOOK.

На веб-портале Пенсионного фонда можно:

подать заявление о назначении пенсии в “одно касание”, пошаговая инструкция по ссылке

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5 / ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, др.);

проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка);

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса Пенсионный калькулятор;

подать Анкету застрахованного лица для внесения / изменения / уточнения данных в Реестр застрахованных лиц;

подать обращение (предложение и т.д.);

активировать услугу бесплатного СМС -информирования (относительно назначения / перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Справка Finance.ua:

Президент Зеленский заявил, что правительство готово доплатить пенсионерам, получающим менее 5000 гривен. С 1 апреля правительство «будет готово» выплатить дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. С 1 мая 2020 г. будет проведена индексация пенсий.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии. Средняя зарплата в январе составила 9 581,38 гривен.

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