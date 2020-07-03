Премьер прокомментировал идею об увеличении налога на гектар земли

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что идея об увеличении налога на гектар земли для рядовых собственников земли преждевременна. Об этом он сказал во время заседания правительства.
Напомним, что депутаты от Слуги народа предложили законопроект, вводящий новый налог для мелких фермеров.
“Хотел сообщить нашу позицию по поводу законопроекта №3131 об увеличении налогов на гектар земли. Эта идея на сегодняшний день, я считаю, преждевременна – в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату не совсем корректно.
Шмыгаль отметил, что попытается донести эту мысль через профильное министерство и профильный комитет до парламентариев. Чтобы они такое решение во время кризиса и во время сложностей с работой в агросфере преждевременно не принимали.
Ранее Депутаты от Слуги народа и группы Доверие предложили законопроект, вводящий новый налог, который в основном затронет мелких фермеров.
Если законопроект примут, рядовому владельцу земельного пая придется платить до 6 тысяч гривен в год.
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