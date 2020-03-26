Кто освобождается от начисления и уплаты платы за землю

В Налоговый Кодекс Украины внесли изменения, которые предусматривают новые правила уплаты налога на землю за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы.

“Законом Украины от 17 марта 2020 года № 533-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID – 19)» внесены изменения в Налоговый Кодекс Украины”, – говорится в сообщении.

Что предусматривают изменения:

не начисляется и не уплачивается за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды физических или юридических лиц и используемые ими в хозяйственной деятельности.

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно рассчитывают сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позже 20 февраля текущего года подают соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год.

Налоговые декларации по плате за землю за 2020 год уже поданы налогоплательщиками. Однако изменениями предусмотрено, что для уменьшения налоговых обязательств по плате за землю за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плательщики имеют право подать уточняющую налоговую декларацию, в которой должны отразить изменения налогового обязательства по уплате платы за землю за соответствующие месяцы.

Таким образом уменьшение налоговых обязательств по плате за землю за март-апрель 2020 года для юридических лиц будет осуществляться исключительно путем подачи налогоплательщиками уточняющих налоговых деклараций.