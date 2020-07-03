В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DW

В Верховной Раде депутаты от Слуги народа и группы Доверие предложили законопроект, вводящий новый налог, который в основном затронет мелких фермеров.

Об этом пишет DW в понедельник, 6 июля.

Если законопроект примут, рядовому владельцу земельного пая придется платить до 6 тысяч гривен в год. Инициативу поддерживает большой агробизнес, пишет издание.

Данные Госгеокадастра свидетельствуют, что около 7 миллионов украинцев имеют земельные паи – в среднем около четырех гектаров каждый. При этом 4,7 миллиона владельцев паев являются единоличниками, то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паи сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

Председатель Комитета предпринимателей агропромышленного комплекса при Торгово-промышленной палате Украины Олег Юхновский говорит, что в последние годы украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и обрабатывают ее самостоятельно.

“После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний”, – говорит Юхновский.

Тем не менее возрождение микрофермерства может остановить новый законопроект №3131 о детенизации производства сельскохозяйственной продукции, подготовленный более 30 народными депутатами фракции Слуга народа и несколькими из группы Доверие.

В частности, проект закона вводит минимальную налоговую уплату с каждого гектара земли сельхозназначения. В июне проект получил “зеленый свет” на принятие за основу от комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и включен в повестку дня парламента. Докладчиком по нему назначен народный депутат от Слуги народа Марьян Заблоцкий.

Сейчас единоличники платят только земельный налог, который составляет в среднем 140 гривен на гектар. Но поскольку размер земельного налога устанавливают общины, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 гривен за гектар. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции декларируют те единоличники, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров. И только тогда возникает необходимость оплатить 18 процентов налога с этого дохода.

В то же время большой агробизнес обвиняет единоличников в том, что они злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах.

“Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается “по-черному”, неофициально”, – говорит Алекс Лисситса, исполнительный директор ИМК – одного из крупнейших агрохолдингов Украины.

“Одна из основных форм наполнения бюджета ОТГ – земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нужно вводить специальный налог на землю для того, чтобы этот налог оставался в сельской местности и опять же работал на местную общину”, – добавил Лисситса.

Сторонники закона также считают, что он помешает спекуляции на рынке земли. Ведь ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

Справка Finance.ua:

В Налоговый Кодекс Украины внесли изменения которые предусматривают новые правила уплаты налога на землю за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

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