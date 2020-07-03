Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы - исследование

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Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или свои активы в ближайшие полгода-год, при этом только каждая пятая пойдет на это из-за кризиса.
Об этом сказано в исследовании, которое провела юридическая фирма Avellum по результатам опроса 56 компаний, пишет Интерфакс.
“Это показывает, что большинство крупных украинских компаний относительно успешно выдержали экономический кризис, связанный с COVID-19”, – комментирует Avellum результаты исследования.
При этом более 60% компаний, планирующих продажу, готовы к снижению цены.
“Однако в будущем продавцы могут повысить цены на объекты продажи, поскольку сегодня количество потенциальных покупателей существенно превышает предложение”, – отмечают авторы исследования.
К покупке компаний или активов готовы 50% опрошенных представителей крупного бизнеса. Все они отметили, что ожидают дисконта в цене, поскольку на продажу, как правило, выставляют слабые бизнесы. При этом более 40% вероятных покупателей заинтересовались приобретением из-за коронакризиса.
Как показали результаты опроса, более 60% потенциальных покупателей не изменили своих планов приобрести активы в Украине, то есть продолжают верить в привлекательность рынка в этой стране и видят прибыль в расширении своей доли на нем. Остальные почти 40% отказались от покупки активов именно из-за коронакризиса.
В ближайшие полгода-год можно ожидать активного дисконтирования цен на активы, а позже их стоимость снова пойдет вверх.
Хотя на рынке немного объектов на продажу, покупатели ожидают полноценной проверки объекта покупки и гарантий от продавца о его состоянии, свидетельствуют результаты опроса.
“Мы полагаем, что такие ожидания изменятся в ближайшее время с увеличением конкуренции за выгодные компании, которые продаются с дисконтом”, – полагают авторы исследования.
Опрос также показал, что свыше 60% компаний не видят необходимости в советниках, поскольку актив продается с дисконтом. Это противоречит ожиданиям покупателя относительно гарантий, которые требуют привлечения юристов.
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