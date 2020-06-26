Доходы украинцев впервые за три года прекратили расти - НБУ

Последствием экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов украинцев. Трехлетний цикл завершился.

Об этом говорится в “Отчете о финансовой стабильности” НБУ.

В отчете отмечают, что весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу.

В то же время произошло увеличение объемов социальной помощи. В частности были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и их ежегодная индексация.

“Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения”, – сообщают в Нацбанке.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте – апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9% г/г, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.



Скриншот: отчет НБУ

“Итак, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будут сдерживать восстановление рабочих мест”, – сообщается в обзоре.

По данным НБУ, “рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен”, поскольку до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина. Одним из наиболее распространенных в Украине отрицательных финансовых результатов карантина остается общее снижение доходов домохозяйств, которое отметил каждый второй опрошенный (52%).

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