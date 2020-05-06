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Бизнес существенно сократит штат, если карантин продлят (инфографика)

Бизнес существенно сократит штат, если карантин продлят (инфографика)

В случае продления карантина до конца лета в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращениt персонала.

Об этом сообщает исследовательское подразделение Advanter Group.

Кого это будет касаться больше всего. Сферы строительства, индустрии гостеприимства, креативных и образовательных индустрий.

Также 46% опрошенных, имеющих ресторанный бизнес, рассмотрят полное закрытие заведений в случае продления карантина на этот срок.

Меньше всего пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продление карантина не отразится на 36% опрошенных предприятий в этой сфере.

Инфографика Advanter Group

Также по сравнению с мартом 2020 существенно увеличилось количество сотрудников, которые сокращены бизнесом (15%) или отправлены в неоплачиваемый отпуск (20%). Последнее, вместе с переводом работников на неполный рабочий день, свидетельствует о высоком уровне скрытой безработицы в стране, которая, по оценке Advanter, уже может достигать показателя в 1,8 – 2 млн. человек.

Инфографика Advanter Group

Advanter Group опросили 470 предприятий (первая волна – 458), среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 22.04 – 30.04.2020 при поддержке CEO Club, СУП, бизнес-сообщества Board, ТПП Украины, бизнес-школы МИМ Киев, Prizma Club, CFO Club Ukraine, ВРК и десятков других объединений предпринимателей во всех областях Украины.

По материалам Економічна Правда
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