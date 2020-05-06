Бизнес существенно сократит штат, если карантин продлят (инфографика)

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В случае продления карантина до конца лета в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращениt персонала.
Об этом сообщает исследовательское подразделение Advanter Group.
Кого это будет касаться больше всего. Сферы строительства, индустрии гостеприимства, креативных и образовательных индустрий.
Также 46% опрошенных, имеющих ресторанный бизнес, рассмотрят полное закрытие заведений в случае продления карантина на этот срок.
Меньше всего пострадают компании, предоставляющие профессиональные услуги (маркетинг, консалтинг, дизайн), продление карантина не отразится на 36% опрошенных предприятий в этой сфере.
Инфографика Advanter Group
Также по сравнению с мартом 2020 существенно увеличилось количество сотрудников, которые сокращены бизнесом (15%) или отправлены в неоплачиваемый отпуск (20%). Последнее, вместе с переводом работников на неполный рабочий день, свидетельствует о высоком уровне скрытой безработицы в стране, которая, по оценке Advanter, уже может достигать показателя в 1,8 – 2 млн. человек.
Инфографика Advanter Group
Advanter Group опросили 470 предприятий (первая волна – 458), среди которых микро-, малые, средние и крупные предприятия. Исследование проведено 22.04 – 30.04.2020 при поддержке CEO Club, СУП, бизнес-сообщества Board, ТПП Украины, бизнес-школы МИМ Киев, Prizma Club, CFO Club Ukraine, ВРК и десятков других объединений предпринимателей во всех областях Украины.
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