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Повлияет ли на курс гривны отставка Смолия - мнение министра финансов

Повлияет ли на курс гривны отставка Смолия - мнение министра финансов

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия не должна повлиять на курс гривны к доллару. После соответствующих решений ситуация придет в норму.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил на брифинге.

“Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валют в связи с отставкой чиновника. Возможно, сегодня мы можем наблюдать турбулентность, но будут приняты необходимые решения, и в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований полагать, что это изменит ситуацию на валютном рынке”, – сказал Марченко.

Министр добавил, что отставка главы Нацбанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства. Сейчас у нас как никогда достаточно возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность.

Он сообщил, что по состоянию на 1 июля на едином казначейском счете 75 млрд грн и более 2 млрд долларов в валюте. Это, по словам министра, дает возможность правительству контролировать ситуацию с государственными финансами и обеспечивать все государственные обязательства перед международными партнерами и гражданами.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий подал на имя президента Украины Владимира Зеленского заявление об отставке «по собственному желанию». Заявление написано и подано 1 июля.

Справка Finance.ua:

  • Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя правления Нацбанка.
  • Главной проблемой Национального банка Украины (НБУ), которая могла вызвать желание у Якова Смолия уволиться с должности главы НБУ, стало не политическое давление, а построение коммуникаций.
  • Для рынка важна не самая отставка главы НБУ, а при каких условиях она произошла.

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По материалам УКРИНФОРМ
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