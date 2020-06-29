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Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате за год

Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате за год

Парламенту рекомендуют принять за основу законопроект №3515, которым предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.

Что предлагают законопроектом:

  • прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год;
  • процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.

Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в Украине в 2021 году будет на уровне 3682 гривен, что позволит повысить социальную защиту населения.

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Автор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова отметила, что согласно Бюджету Украины прожиточный минимум заложен на уровне 2118 грн, что в 2 раза меньше, чем установленная минимальная заработная плата в стране.

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“Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины. По моим подсчетам, это 4686 гривен. Впрочем, мы не можем сразу использовать этот показатель при расчете бюджета. Поэтому в законопроекте есть переходные положения с соответствующими расчетами”, – заявила она.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
  • С 1 июля в Украине на 91 грн повышен прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете в месяц теперь составляет 2118 грн.
  • Ранее в “Слуге народа” предлагали заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн).
По материалам Finance.UA
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