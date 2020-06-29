Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате за год

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Парламенту рекомендуют принять за основу законопроект №3515, которым предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.
Что предлагают законопроектом:
Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в Украине в 2021 году будет на уровне 3682 гривен, что позволит повысить социальную защиту населения.
Автор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова отметила, что согласно Бюджету Украины прожиточный минимум заложен на уровне 2118 грн, что в 2 раза меньше, чем установленная минимальная заработная плата в стране.
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“Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины. По моим подсчетам, это 4686 гривен. Впрочем, мы не можем сразу использовать этот показатель при расчете бюджета. Поэтому в законопроекте есть переходные положения с соответствующими расчетами”, – заявила она.
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