Прожиточный минимум в Украине хотят привязать к средней зарплате за год

Парламенту рекомендуют принять за основу законопроект №3515, которым предлагается привязать прожиточный минимум к средней зарплате за год.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета ВР.

Что предлагают законопроектом:

прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год;

процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее 40% в 2021 году и не менее 50% в 2031 году.

Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в Украине в 2021 году будет на уровне 3682 гривен, что позволит повысить социальную защиту населения.

Автор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова отметила, что согласно Бюджету Украины прожиточный минимум заложен на уровне 2118 грн, что в 2 раза меньше, чем установленная минимальная заработная плата в стране.

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“Законопроектом заложено, что прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины. По моим подсчетам, это 4686 гривен. Впрочем, мы не можем сразу использовать этот показатель при расчете бюджета. Поэтому в законопроекте есть переходные положения с соответствующими расчетами”, – заявила она.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

С 1 июля в Украине на 91 грн повышен прожиточный минимум: общий показатель на одного человека в расчете в месяц теперь составляет 2118 грн.