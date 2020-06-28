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"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности на июль

"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности на июль

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены зависят от условий поставки.

Об этом сообщается на сайте компании.

Какие тарифы предлагает Нафтогаз:

  • предлагает газ по цене 2 975,00 – 3 459,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам);
  • по сравнению с ценами на июнь 2020 года в июле цены вырастут на 8,7-9,7% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка Finance.ua:

  • В НАК “Нафтогаз” планируют занять минимум пятую часть на рынке поставок газа населению, открытие которого ожидается с 1 июля уже в этом году, сообщил глава ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович.
  • “Нафтогаз Украины” намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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