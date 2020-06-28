"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности на июль

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НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены зависят от условий поставки.
Об этом сообщается на сайте компании.
Какие тарифы предлагает Нафтогаз:
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
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