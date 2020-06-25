Премьер обнародовал график повышения минимальной зарплаты

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Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали задание президента Владимира Зеленского по повышению уровня минимальной заработной платы в Украине и озвучили соответствующий план.
Об этом пишет пресс-служба президента.
27 июня глава правительства доложил Зеленскому о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.
Напомним, что по расчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. Так средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
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