Премьер обнародовал график повышения минимальной зарплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали задание президента Владимира Зеленского по повышению уровня минимальной заработной платы в Украине и озвучили соответствующий план.

Об этом пишет пресс-служба президента.

27 июня глава правительства доложил Зеленскому о предварительном графике, по которому будут повышать минимальную заработную плату.

С 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тыс. гривен,

с 1 января следующего года – до 6 тыс. гривен,

с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. гривен.

Напомним, что по расчетам Госстата, из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты. Так средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.

Справка Finance.ua:

Наиболее востребованные зарплаты на рынке труда во время карантина: чаще всего предлагали соискателям зарплату 11-15 тыс. грн. 12 200 вакансий с такими предложениями. На втором месте диапазон 7-11 тыс. грн. (9253 вакансии), на третьем – 15-19 тыс. грн. (8459 вакансий).

Самой популярной сферой деятельности в Украине по количеству вакансий была и остается «Розничная торговля». Соискатели активно искали работу в разделе «Начало карьеры», но в мае наиболее востребованной сферой в них стала «Административный персонал-Водители-Курьеры».

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