Из-за карантина каждый украинец в среднем потерял 1000 грн зарплаты (инфографика)

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По расчетам Госстата, средняя зарплата наемных работников за апрель упала сразу на 1000 гривен или почти на 10% по сравнению с мартом.
Статистика подтвердила прогнозы экспертов о том, что из-за карантина самое большое падение заработков ожидается в сфере общепита и отельного бизнеса, которые из-за карантина практически прекратили работу.
Средняя зарплата уменьшилась здесь в апреле на 38% и оказалась ниже минимальной – всего 3500 грн (минзарплата сейчас 4723 грн). Многие работники были заняты неполный рабочий день либо им работодатели оплатили вынужденный простой – 2/3 ставки.
Снижение средних заработков по областям:
В деньгах меньше всего потеряли жители Черниговщины: у них заработки упали на 33 гривни.
Среднестатистический работник в столице недосчитался 2712 грн (в 80 раз больше!).
Киевские зарплаты по-прежнему остались самыми высокими – 15278 грн, это вдвое больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 7560 грн.
В шести областях зарплаты и после снижения остались выше 10 тыс. грн, в трех областях они меньше 8 тыс. грн, в 15-ти – в пределах 8,3-9,6 тыс. грн.
В семи областях – Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Ровенской и Харьковской – зарплаты упали более чем на 1000 грн, самое большое снижение после столицы имеем на Ровенщине – 1310 грн. В большинстве областей средние зарплаты стали меньше на 600-800 грн.
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