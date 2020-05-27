Наиболее востребованные зарплаты и вакансии на рынке труда (инфографика)

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С начала введения карантина в Украине прошло чуть больше двух месяцев. Если еще в феврале еженедельно насчитывалось около 12 000 размещенных вакансий, то в конце марта этот показатель составлял чуть более 5000.
Об этом Finance.ua сообщил аналитический портал robota.ua.
Ситуация с соискателями схожая: в феврале было около 125 000 активных кандидатов еженедельно, тогда как в конце марта их стало меньше – около 73 000. Уже сейчас, в мае, обе категории активизируются.
Чаще всего предлагали соискателям зарплату 11-15 тыс. грн. 12 200 вакансий с такими предложениями. На втором месте диапазон 7-11 тыс. грн. (9253 вакансии), на третьем – 15-19 тыс. грн. (8459 вакансий).
Более 39 000 гривен предлагали весной в 2781 вакансии.
Наиболее востребованный диапазон зарплат среди соискателей – 8-13 тыс. грн. Именно такие ожидания указали за последние три месяца 68 298 кандидатов в своих резюме. Согласны получать от 13 до 18 тыс. грн. 56175 кандидатов.
Более 48 тыс. грн. просят 4400 кандидатов, что указано в их резюме.
Самая популярная сфера деятельности в Украине по количеству вакансий была и остается «Розничная торговля». Соискатели активно искали работу в разделе «Начало карьеры», но в мае наиболее востребованной сферой в них стала «Административный персонал-Водители-Курьеры».
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