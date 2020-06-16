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Гетманцев рассказал, будут ли продлены льготы на ввоз электромобилей

Гетманцев рассказал, будут ли продлены льготы на ввоз электромобилей

С 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы на ввоз электрокаров продолжают свое действие.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев на своей странице в FACEBOOK.

“Друзья, импортеры электрокаров, живо обсуждающие в сетях отмену льгот в связи с введением нового Таможенного тарифа. Хочу обратить ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 68 ТК Украины, ведение УКТ ВЕД осуществляет Государственная таможенная служба, в порядке установленном КМУ (Постановление №428 от 21.05.2012 г.). Согласно п. 13 и 14 Постановления, предусмотрено, что ГТС утверждает и публикует переходные таблицы по старой и новой версии тарифа”, – сообщает Гетманцев.

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Таким образом, с 1 июля, с момента введения в действие новой редакции Таможенного тарифа, льготы продолжают своё действие.

Справка Finance.ua:

  • 4 июня Верховная Рада приняла новый закон о таможенном тарифе.
  • Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

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По материалам Finance.UA
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