Самые популярные электрокары в Украине

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Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в феврале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 67% – до 663 единиц, из которых только 29 были новые.
Об этом сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто в количестве 623 штук, остальные 40 штук – коммерческие.
Самый популярный электрокар – Nissan Leaf. В феврале 252 авто этой марки пополнили автопарк страны.
На втором месте по количеству продаж находится TESLA Model S, которую выбрали 57 автомобилистов.
Еще одна TESLA вошла в тройку бестселлеров февраля – TESLA Model 3, в зачете которой 56 регистраций.
Из 40 получивших в прошлом месяце украинские номера коммерческих электромобилей 38 штук были авто марки Renault Kangoo Z.E.
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