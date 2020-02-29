Самые популярные электрокары в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в феврале текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 67% – до 663 единиц, из которых только 29 были новые.

Об этом сообщили в ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто в количестве 623 штук, остальные 40 штук – коммерческие.

Самый популярный электрокар – Nissan Leaf. В феврале 252 авто этой марки пополнили автопарк страны.

На втором месте по количеству продаж находится TESLA Model S, которую выбрали 57 автомобилистов.

Еще одна TESLA вошла в тройку бестселлеров февраля – TESLA Model 3, в зачете которой 56 регистраций.

Из 40 получивших в прошлом месяце украинские номера коммерческих электромобилей 38 штук были авто марки Renault Kangoo Z.E.

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