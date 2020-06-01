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Рада приняла закон о таможенном тарифе: изменятся ли ставки таможенных пошлин

Рада приняла закон о таможенном тарифе: изменятся ли ставки таможенных пошлин

Верховная Рада приняла новый закон о таможенном тарифе.

За соответствующий законопроект №3228 во втором чтении проголосовали 290 парламентариев.

“Необходимость принятия закона обусловлена ​​приведением законодательной базы страны в соответствие с системой общепризнанных норм международного права”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что нынешний Таможенный тариф Украины построен на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров версии 2012 года, тогда как применение мер тарифного и нетарифного регулирования в большинстве стран мира, в том числе в странах Европейского Союза и странах СНГ, 1 января 2017 года производится на основе ГС-2017.

Согласно закону, ставки ввозной пошлины на товары не меняются, а предусмотрены только изменения, дополнения, уточнения кодов и описательных частей отдельных товаров, примечаний к товарным группам.

Закон также предусматривает:

  • адаптацию статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации;
  • стандартизацию внешнеторговой документации;
  • устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров;
  • ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при проведении внешнеторговых операций.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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