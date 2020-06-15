"Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы

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Законопроект о накопительной пенсионной системе в Украине, автором которого является председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, в случае его принятия может привести к созданию финансовой пирамиды. Пенсионеры потеряют свои накопления.
Об этом заявил бывший министр социальной политики Андрей Рева.
Как объясняет Рева, действующая солидарная пенсионная система предусматривает уплату работодателем взносов 22% в Пенсионный фонд, из которого потом пенсионерам выплачивают индивидуальную пенсию. В то же время, отмечает экс-чиновник, существует третий уровень пенсионных накоплений. Если есть лишние деньги, их можно разместить в негосударственном пенсионном фонде и платить определенную сумму. Через несколько лет к основной пенсии добавится еще и то, что накоплено в фонде.
“Вместо этого в законопроекте Третьяковой предлагается обязать работодателей отчислять деньги, которые сегодня идут в солидарную систему, в негосударственный пенсионный фонд. Это фактически государственная финансовая пирамида. Людей обяжут часть денег, которые сегодня идут в солидарную систему, передавать в накопления страховым компаниям. То есть вы не сможете уклониться от уплаты”, – отмечает Андрей Рева.
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По его словам, согласно заключению Главного научно-экспертного управления, введение третьего уровня пенсионного обеспечения, который действует в Украине более 15 лет, оказалось, что это неудачный эксперимент. В частности, с точки зрения результатов будущих выплат. Большинство населения Украины не откладывает деньги, поскольку не имеет такой возможности. Мало или совсем ничего не знает о негосударственных пенсионных фондах, плохо ориентируется в финансовых вопросах и в целом в инвестициях. А также не доверяет финансовым учреждениям.
Как подчеркивает Андрей Рева, то, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления.
“Опыт наших соседей показывает, что финансовая пирамида нигде в Восточной Европе себя не проявила положительно. Они сворачивают эти системы. А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий”, – убежден Андрей Рева.
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