В Международной организации права назвали риски введения накопительных пенсий

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Общеобязательное накопление пенсий, которое предусматривает второй уровень пенсионной системы, имеет серьезные пробелы. Опыт других стран показывает, что пользу от этой реформы имеет разве что финансовый сектор.
Об этом заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.
Некоторые страны Латинской Америки, в частности Чили, Перу, Аргентина, Колумбия и другие еще в 80-х гг. ХХ ст. начали внедрять систему обязательного накопления пенсий. А после развала соцлагеря еще 14 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии присоединились к введению второго уровня пенсионной системы. По информации на 2018 год, 18 из 30 стран от приватизации пенсионной системы уже отказались.
“Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларативной пользы от введения второго уровня не получили. Финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей”, – отметил Сергей Савчук.
Последствия полной или частичной приватизации пенсий:
Специалист отметил, что на основе проанализированных данных упомянутых стран, не следует ожидать, что введение второго уровня пенсионной системы в Украине даст лучшие результаты. А негативный опыт других стран может стать реальностью и для Украины.
Страны, которые приватизировали пенсионные системы:
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