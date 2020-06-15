В Международной организации права назвали риски введения накопительных пенсий

Общеобязательное накопление пенсий, которое предусматривает второй уровень пенсионной системы, имеет серьезные пробелы. Опыт других стран показывает, что пользу от этой реформы имеет разве что финансовый сектор.

Об этом заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Некоторые страны Латинской Америки, в частности Чили, Перу, Аргентина, Колумбия и другие еще в 80-х гг. ХХ ст. начали внедрять систему обязательного накопления пенсий. А после развала соцлагеря еще 14 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии присоединились к введению второго уровня пенсионной системы. По информации на 2018 год, 18 из 30 стран от приватизации пенсионной системы уже отказались.

“Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларативной пользы от введения второго уровня не получили. Финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей”, – отметил Сергей Савчук.

Последствия полной или частичной приватизации пенсий:

уровень охвата пенсиями либо оставался на предыдущем уровне, либо вообще упал;

размер пенсионных выплат сократился;

увеличились гендерное неравенство и неравенство в доходах;

значительные затраты на передачу управления в частные фонды вторичной системы;

застрахованные лица, которые желали перейти из одного частного фонда в другой, несли огромные потери;

высокие админзатраты пенсионных фондов – намного выше админзатрат государственного Пенсионного фонда;

потери государством рычагов управления;

регуляторные и надзорные функции перешли в частные пенсионные фонды.

Специалист отметил, что на основе проанализированных данных упомянутых стран, не следует ожидать, что введение второго уровня пенсионной системы в Украине даст лучшие результаты. А негативный опыт других стран может стать реальностью и для Украины.

Страны, которые приватизировали пенсионные системы:

Восточная Европа и страны, входившие в состав СССР : Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония, Россия, Литва и Румыния, Словакия, Македония, Чехия, Армения.

: Венгрия, Казахстан, Хорватия, Польша, Латвия, Болгария, Эстония, Россия, Литва и Румыния, Словакия, Македония, Чехия, Армения. Латинская Америка: Чили, Перу, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Боливия, Мексика и Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика и Эквадор, Доминиканская Республика, Панама.

Африка: Нигерия и Гана.

Справка Finance.ua:

Накопительный пенсионный уровень должен заработать в 2023 году, по закону. Чтобы система заработала раньше, это требует напряженной работы исполнительной ветви власти, в интервью журналу “Країна” рассказала Галина Третьякова, председатель комитета социальной политики и ветеранов Верховной Рады.

Кабинет Министров Украины разрабатывает механизм введения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать параллельно с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

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