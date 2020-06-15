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За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн

За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн

Сотрудники столичного метрополитена совместно с представителями Управления полиции метро проверили соблюдение пассажирами масочного режима в вагонах поездов.

Об этом пишет КП “Киевский метрополитен”.

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“В наличии маску имели все пассажиры, но пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина”, – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 админпротоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • В Патрульной полиции МВД опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне.
  • Напомним, за нарушение карантинных ограничений, в том числе за пребывание в общественных местах без надетой маски, предусмотрена административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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