За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн

Сотрудники столичного метрополитена совместно с представителями Управления полиции метро проверили соблюдение пассажирами масочного режима в вагонах поездов.

Об этом пишет КП “Киевский метрополитен”.

Читайте также: Apple показала свою защитную маску против COVID-19

“В наличии маску имели все пассажиры, но пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина”, – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 админпротоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.

Справка Finance.ua:

В Патрульной полиции МВД опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне.