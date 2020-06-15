За проезд в метро без маски пассажира оштрафуют на 17 тыс. грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сотрудники столичного метрополитена совместно с представителями Управления полиции метро проверили соблюдение пассажирами масочного режима в вагонах поездов.
Об этом пишет КП “Киевский метрополитен”.
Читайте также: Apple показала свою защитную маску против COVID-19
“В наличии маску имели все пассажиры, но пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина”, – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 админпротоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2965 14
Шмыгаль заявил, что украинская энергетика должна работать на углеВчера, 19:00 - 1518 13
Карантин в Украине продлят до конца июляВчера, 14:50 - 2746 13
Цены на клубнику в Украине упалиВчера, 13:35 - 2919 12
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 7310 9
В Украине могут усложнить регистрацию купленных за границей автоВчера, 15:02 - 7310 9
День финансов, 17 июня: недетская битва monobank vs ПриватБанк, сумма для недостроев "Укрбуда", "гарантированные" 800 тыс.Вчера, 17:41 - 6561
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имуществоВчера, 13:00 - 2965 14
Цены на клубнику в Украине упалиВчера, 13:35 - 2919 12
Карантин в Украине продлят до конца июляВчера, 14:50 - 2746 13
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Позавчера, 15:35 - 1058
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеПозавчера, 15:16 - 288 4
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 7747 2
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 594
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2522 2